Comerio premia i volontari della protezione civile Valtinella

Anche il Comune di Comerio ha voluto ringraziare gli uomini e le donne che si sono impegnati nello spegnimento dell’incendio del bosco nel Parco del Campo dei Fiori.

In apertura della seduta del consiglio comunale di mercoledì 29 novembre il sindaco Silvio Aimetti e tutta l’assemblea civica hanno voluto conferire al gruppo di protezione civile Valtinella un encomio per l’impegno e per il lavoro svolto.

Un riconoscimento molto gradito e apprezzato per Alberto Gaggioni e la sua squadra, già ampiamente ringraziati ufficialmente e non dalla popolazione e dalle amministrazioni comunali di vari territori, da Gavirate fino a Casciago, Barasso e Luvinate.