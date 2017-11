Competitività delle imprese e disciplina doganale se ne parla alla Liuc

Venerdì 1 dicembre alla Liuc – Università C. Cattaneo di Castellanza alle 14 e 30 presso l’aula M12 si terrà l’incontro sul tema della “Disciplina doganale: maggiore competitività per le imprese del territorio” con la partecipazione dell’avvocato Massimo Fabio, partner di Kpmg e accademico dell’ICLA (International Customs Law Academy), uno dei massimi esperti in tema di commercio internazionale, fiscalità comunitaria e diritto doganale comunitario. Un professionista che ha maturato una grande esperienza in Europa, Russia, Ucraina, Stati Uniti, dove ha lavorato per il Federal bureau investigation, e Polonia, in supporto al ministero delle finanze polacco.

L’avvocato Fabio, oltre ad essere autore di testi ed articoli oggetto di studio da parte dei maggiori esperti del settore, ha tenuto un numero notevole di conferenze in tema di customs duty presso università e associazioni imprenditoriali, è stato invitato come relatore in sedi internazionali, ha partecipato al progetto della prima zona franca doganale, qualificata come «non interclusa», di Taranto. È stato inoltre ufficiale dello stato maggiore della Guardia di Finanza e consulente dell’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

L’introduzione è affidata alla professoressa Catry Ostinelli, direttore master Cfo della Liuc business school. Il testimonial aziendale è Marzia Stanzani, general counsel di Gefran spa.