Comportamenti a rischio e scarsa consapevolezza: così si diffonde l’Aids

È in Lombardia il più alto tasso di contagi da HIV subito dopo il Lazio. È questa la fotografia redatta dal Ministero della Salute leggendo i casi che si sono registrati nel 2015. Nella nostra regione il tasso è stato dell’8,2 ogni centomila abitanti contro l’8,5 del Lazio. A incidere soprattutto sulla casistica lombarda è il numero di stranieri decisamente preponderante nel conteggio finale.

Nel 2015, a livello nazionale sono state segnalate 3.444 nuove diagnosi di infezione da HIV ( 691 in Lombardia) pari a un’incidenza di 5,7 nuovi casi di infezione da HIV ogni 100.000 residenti. Tra le nazioni dell’Unione Europea l’Italia si colloca al 13° posto in termini di incidenza delle nuove diagnosi HIV con una lieve dimnuzione rispetto ai tre anni precedenti.

L’età media è stata di 39 anni per i maschi e di 36 anni per le femmine. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone di 25-29 anni (15,4 nuovi casi ogni 100.000 residenti).

Nel 2015, la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da HIV era attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituivano l’85,5% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 44,9%; MSM 40,6%).

Nello stesso periodo, il 28,8% delle persone diagnosticate come HIV positive era di nazionalità straniera. Nel 2015, l’incidenza è stata di 4,3 nuovi casi ogni 100.000 tra italiani residenti e di 18,9 nuovi casi ogni 100.000 tra stranieri residenti. Tra gli stranieri, la quota maggiore di casi era costituita da eterosessuali femmine (36,9%), mentre tra gli italiani da MSM (48,1%).

« Il fenomeno è in costante crescita ed avviene senza che ce ne sia consapevolezza» commenta preoccupato il professor Paolo Grossi, direttore della clinica di malattie infettive all’ospedale di Varese. Comportamenti a rischio vengono tenuti senza la percezione del rischio: « E così che i contagi crescono perché non si ha la percezione dell’infezione, non si adottano precauzione e non si mettono in atto controlli successivi».

A livello locale si sta riorganizzando la rete della prevenzione: dopo la chiusura dell’ambulatorio MTS dove era possibile avere controlli e visite in anonimato, la rete sanitaria invita a rivolgersi a Como: « Regione Lombardia sta rivedendo questa rete dedicata alla prevenzione che potrà tornare a essere efficace dal 2018» assicura Grossi.