In Comune ci sarà lo sportello unico delle associazioni

Il consigliere Alessandro Pepe, Pd, annuncia un nuovo servizio offerto dal comune. Lo sportello unico delle associazioni che andrà a implementare il nuovo regolamento sui patrocini che sarà discusso in consiglio comunale il prossimo 30 novembre.

«L’obiettivo – spiega il consigliere dem – è quello di aiutare le associazioni locali andando a implementare il nuovo regolamento dei patrocini che sarà votato il prossimo 30 novembre. Lo sportello – continua l’esponente di maggioranza – si occuperà anche di fornire informazioni sulle opportunità per i soggetti del settore e l’iscrizione di essi all’albo, nel caso in cui non fossero ancora iscritti. Il progetto prevede di istituire lo sportello – su disposizione della giunta – presso l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) di via Sacco: un luogo semplice e chiaro dove tutte le associazioni potranno recarsi – anche per la prima volta – per iniziare a collaborare col comune».