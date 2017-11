Con “My Clivio” le notizie del Comune arrivano sul cellulare

L’Amministrazione comunale di Clivio investe sulla comunicazione digitale, rinnovando il sito comunale e con una nuova applicazione per comunicare con i cittadini.

«In questo ultimo mese è stato modernizzato il sito del Comune di Clivio – spiega il consigliere delegato alla comunicazione Marco Burtini – con implementazioni e revisione grafica, ma la vera novità è “My Clivio“, la nuova applicazione per smartphone, scaricabile sia per sistemi Android che per iPhone»

“My Clivio” nasce come strumento per tenere informati i cittadini sulle novità, sulle notizie e sugli eventi dell’Amministrazione e garantire loro la possibilità di partecipare attivamente alla vita comunale con notifiche, calendario scaricabile della raccolta rifiuti e tanto altro ancora.

Scaricando sul proprio telefonino l’applicazione si potranno leggere le news sul Comune, ricevere notifiche per notizie di rilievo e avvisi di pubblica utilità, salvare eventi e scadenze, anche con calendari personalizzati.

Ci saranno ovviamente tutte le informazioni utili sui servizi comunali – dagli orari di apertura e ricevimento al pubblico degli sportelli all’elenco del personale e degli amministratori pubblici, con le mail di riferimento per contattare ogni singolo ufficio – ma anche spazi per le associazioni, la scuola, il museo e la biblioteca.

La nuova app può essere scaricata gratuitamente su Google Store o su Apple Store