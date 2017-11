Concerto di Natale con il Cai

Venerdì 1 Dicembre alle ore 21.00 il Teatro di Via Dante ospita il tradizionale Concerto di Auguri di Natale organizzato dalla sezione di Castellanza del CAI con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

Ospite del palcoscenico castellanzese la Baraban Band che eseguirà il suo concerto Alp Music che porterà in città le musiche, le immagini e le tradizioni dell’arco alpino e del periodo natalizio.

Il Concerto di Natale del CAI è l’appuntamento che abitualmente inaugura gli eventi organizzati per le festività natalizie e, come da tradizione, rappresenta uno degli appuntamenti organizzati dal sodalizio castellanzese per sottolineare il suo impegno per il sociale in omaggio al suo motto “un club dove vivono grandi valori”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.