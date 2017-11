Concerto per percussioni e pianoforte al Teatro del Popolo

Teatro del Popolo

Il teatro del Popolo ospita venerdì 3 novembre il “Concerto per percussioni e pianoforte a 4 mani” con Elio Marchesini (percussionista del Teatro alla Scala di Milano) e Duo Maclè (Sabrina Dente, Annamaria Garibaldi). Saranno proposte musiche di C. Corea, I. Stravinsky, G. Gershwin.

È il secondo appuntamento del festival Spirto Gentil, che in questa edizione di fine 2017 è dedicata alla Prima Guerra Mondiale, in raccordo con altre iniziative promosse dal Centro Culturale Tommaso Moro (come la mostra su Giacometto Macchi).

Elio Marchesini, dopo essersi diplomato al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti inizia collaborazioni con le più importanti istituzioni musicali italiane ed enti lirici e sinfonici tra quali il Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica della RAI, l’Orchestra Sinfonica G. Verdi, il Maggio Musicale fiorentino. Nella musica leggera ha lavorato con Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, i JetLag, Gennaro Cosmo Parlato.

Sabrina Dente, nata a Busto Arsizio (VA), compie gli studi di pianoforte sotto la guida del Mo Massimo Neri, conseguendo il diploma con il massimo dei voti e la lode, presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate. Presso lo stesso Istituto Musicale ottiene il Diploma specialistico di II livello in Discipline musicali, laureandosi con il massimo dei voti ed oggi insegna pianoforte.

Annamaria Garibaldi, si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Pescara e prosegue gli studi con M. Crudeli, ottenendo il Diploma di alto perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese.

Consegue la Laurea in lettere con il massimo dei voti e la lode presso l’Università di Chieti e il Diploma di II livello (per Maestro sostituto), con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Pescara.

Il Duo Maclè, costituitosi nel 2003,si perfeziona presso l’Accademia Costantiniana di Roma sotto la guida del M°. Crudeli. Il duo ottiene prestigiosi riconoscimenti e intraprende un’intensa attività concertistica, caratterizzata da una ricerca musicale continua e dall’esplorazione di nuove modalità comunicative attraverso la musica.

