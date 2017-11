Il concerto di Santa Cecilia ad Avigno

Questa sera – sabato 25 novembre – alle 21.00 presso la chiesa di San Giovanni Battista in via Astico 14 ad Avigno il complesso fisarmonicisti città di Varese terrà il consueto concerto di Santa Cecilia.



Si spazierà da un primo tempo con brani più classici come La cavalleria rusticana con il particolare “effetto speciale” del suono delle campane nel coro di introduzione.

Il maestro Luoni non si ferma mai e arricchisce di particolari “sonori” i brani musicali per rendere ancor più piacevole l’ascolto, per poi passare a Mozart, a Puccini, a Rossini, a Smetana con La moldava. Nel secondo tempo verranno proposti brani più leggeri, ma comunque di grande effetto, il mercato persiano di Ketelbey, una nuova fantasia di musiche di Morricone e poi ancora Piazzolla e, per concludere, gli auguri per le prossime feste al fedele pubblico con una selezione di musiche natalizie.

Un concerto pieno di emozioni, amore e di passione per la buona musica.