Il concerto di Santa Cecilia chiude un anno speciale per La Casoratese

Il 2017 è ormai quasi giunto al termine: un’annata felice per “La Casoratese”, da ricordare e di cui essere orgogliosi per tutte le soddisfazioni date e ottenute.

Nel mese di maggio il terzo posto al concorso interbandistico di Bannio, a settembre il 2° Festival delle Junior Band e, ad ottobre il 1° Festival Interregionale delle Bande Giovanili con la partecipazione straordinaria della tromba di Marco Pierobon che, insieme alle bande giovanili di Lombardia, Liguria e Piemonte, hanno consolidato l’obiettivo del nostro corpo musicale di promuovere lo sviluppo delle bande musicali giovanili.

“La Casoratese ” e la “Casorate Junior Band” ritornano a presentare, nella serata di sabato 18 novembre, il tradizionale Concerto di Santa Cecilia, la patrona dei musicisti la cui ricorrenza cade il 22.

Per la locale formazione bandistica, composta da circa 50 elementi tutti stabili, questo è sicuramente uno degli appuntamenti di punta della stagione concertistica. Gran parte del programma, stilato dal maestro Maginzali, sarà dedicato a brani originali per orchestra di fiati: tra gli autori prescelti Reineke, Sheldon, Ticheli, Van der Roost, a cui si affiancheranno brani più conosciuti tratti dal musical “West Side Story” e dal cinema, come la suite tratta da “I Pirati dei Caraibi”.

La serata sarà aperta dalla Casorate Junior Band, formazione giovanile composta da ragazzi, prevalentemente under 20, provenienti da diverse scuole di musica, con un programma dal tema “Una serata al cinema”: proporranno colonne sonore di “Mission Impossible”, “Munich”, del videogioco “Halo” e non solo.

Il concerto è come sempre ad ingresso libero, presso la palestra di Casorate Sempione che, per l’occasione, vestirà i panni di una sala concerti.

Per chiunque intendesse trascorrere una serata in compagnia di ottima musica, l’appuntamento è a Casorate Sempione, sabato 18 Novembre, alle ore 21:00. Si segnala inoltre la possibilità di prenotare i posti nelle prime file, soprattutto per bambini e famiglie, contattando il corpo musicale La Casoratese sul loro sito www.lacasoratese.it.