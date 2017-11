Concorrenza ed Europa, alla Liuc si guarda al futuro della Ue

In occasione dei 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, e quindi dalla costituzione formale della comunità economica europea, l’università Liuc di Castellanza ha organizzato una tavola rotonda per discutere e riflettere sul tema del diritto alla concorrenza.

Introducendo il pomeriggio di discussione, il rettore Federico Visconti ha voluto sottolineare come “la competitività è l’unica possibilità per creare posti di lavoro, è giusto e stimolante quindi riflettere su un tema così importante e così attuale”.

Successivamente a prendere parola è stato Alberto Malatesta, docente e direttore della scuola di diritto dell’ateneo, sottolinenando gli aspetti salienti del dibattito: “il 60esimo dell’unione europea è un periodo sufficiente per trarre un bilancio dei successi e degli insuccessi del progetto comunitario.”

“La concorrenza – continua il docente – è un tema fondamentale per il futuro dell’integrazione, poiché ha avuto un impatto profondo sulla vita dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, contribuendo in maniera fondamentale alla costituzione del mercato unico europeo”.

Il primo ospite a intervenire è stato Pietro Mancini docente dell’università di Bologna, che ha voluto concentrare il suo intervento sulla competizione e sulla sua regolamentazione in ambito europeo: “rispetto ad altre questioni, la legislazione che regola la competizione è rimasta ferma al 1957, gli articoli 101 e 102 sono rimasti immutati e anzi sono stati presi come punto di riferimento per sviluppare poi legislazioni nazionali in materia di competizione, tra cui ad esempio la legge sulla competizione italiana”.

Il dottor Mancini, elabora poi un percorso di tre quattro tappe per illustrare il passato, il presente e supporre il futuro, della competizione europea: “la prima tappa copre il ventennio tra gli anni ’70 e ’80, in questo periodo vengono elaborati i grandi principi e le norme a tutela della concorrenza, la seconda tappa si sviluppa negli anni ’90 e consolida il diritto alla concorrenza, nel 1990 infatti, in Italia viene approvata la legge 287 a tutela della concorrenza, che fotocopia le norme europee in questa materia e istituisce l’autorità della concorrenza”.

Per la terza tappa invece “ci riferiamo al periodo attuale e che sta per chiudersi, iniziato con il trattato di Lisbona a metà degli anni 2000, con l’introduzione della carta dei diritti fondamentali”.

La quarta tappa è più una supposizione sul possibile sviluppo della concorrenza in ambito non solo europeo, ma anche mondiale, infatti la sfida sarà “la gestione dei big data, enormi quantità di dati che devono essere organizzati, è necessario pensare questi dati come una vera e propria merce e rivedere tutto l’apparato concettuale relativo alle norme anti-trust, poiché è un principio entrato ormai in vigore alla fine dell’800”.

Michele Vellano, docente ordinario di diritto internazionale e diritto dell’unione europea presso l’università degli studi della Valle d’Aosta, ha esordito dicendo che “le relazioni esterne dell’unione europea e le dinamiche del suo mercato comune, sono ormai inserite in un mercato globale che sta avendo una crescita impetuosa, oltre le nostre aspettative”.

“La comunità europea- spiega il docente- produce più di quello che consuma, il che va della nostra regione un luogo virtuoso, ma questa situazione sta cedendo il passo rispetto a un concetto di crescita globale e questo nel lungo periodo potrebbe indebolire la nostra posizione”.

Il suo intervento si conclude con una serie di dati relativi alla crescita della altre regioni del mondo in confronto all’Europa: “l’Asia è il principale protagonista in molteplici settori, nel 2025 circa il 61% dei consumatori globali sarà asiatico, mentre l’europa avrà una percentuale del solo 5,5%, inoltre crescerà molto anche l’Africa”.

“In questo contesto – continua il ragionamento di Vellano – il nostro sguardo si deve rivolgere alla creazione di norme che regolino la concorrenza a livello regionale se non planetario, in questo senso è già presente una relativa consapevolezza da parte dei governanti dei singoli stati membri dell’unione, che tuttavia non trova mai una concretizzazione perché sono troppo impegnati a difendere i loro interessi nazionali”.

L’ultimo dato è quello più allarmante e che aiuta a riflettere su un tema così delicato ed epocale: “nel 2050 nessuna economia europea, nemmeno la Germania, sarà tra le prime otto potenze economiche del mondo”.