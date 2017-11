Concorso per docenti: preparazione all’Insubria

Prepararsi a diventare docenti: anche all’Università degli Studi dell’Insubria si può. L’Università degli Studi dell’Insubria, infatti, aprirà il 1° dicembre le iscrizioni ai corsi per acquisire i 24 crediti che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indicato come obbligatori per l’accesso al concorso per diventare docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Gli aspiranti insegnanti dovranno acquisire gli ormai noti 24CFU negli ambiti antropo-psico-pedagogico e di metodologia didattica per poter accedere al concorso che selezionerà i candidati per il percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio).

I corsi si terranno a partire da febbraio 2018 in teledidattica tra le due sedi di Como e Varese.

A breve sul sito web dell’Ateneo www.uninsubria.it saranno pubblicati il regolamento e le procedure amministrative per l’iscrizione e per l’eventuale richiesta di riconoscimento di crediti formativi già acquisiti e coerenti con gli obiettivi formativi indicati dal Ministero. Ci sarà tempo fino al 15 dicembre per iscriversi.