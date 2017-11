Concorso letterario, al Chiostro la serata di premiazioni

Il Chiostro di Voltorre celebra poeti e autori vincitori dei Concorsi Letterari GSZ Pro

Nonostante la pioggia battente, bella serata al Chiostro di Voltorre, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Concorsi Letterari organizzati da GSZ Pro.

Guidati da Simone Zani, i poeti e gli autori partecipanti ai concorsi “Lo Spazio Vuoto” e “Uguali non è così” si sono lasciati trasportare in 2 ore di musica e parole in cui le letture di Manuela Binda e Rosylea Gimbatti, le liriche di Emanuele Saia e Gabriella Battiato e le canzoni di Giox e Michael Nichini sono stati cornice sublime.

Di seguito i risultati:

Concorso di Poesia “Lo Spazio Vuoto”

Primo Classificato

Giuseppe Gambini “Cammina, corri, canta…”

Secondo Classificato

Dario Marelli “Ho bussato alla tua porta”

Terzo Classificato

Maurizio Bacconi “Destinazione luce”

Segnalazione per:

“Binario 22″ – Marzia Loretelli

“Ravvolto nella nostalgia” Giancarlo Milani

“Liberami” – Carola Corbetta

Premio speciale per Salvatore D’Aprano

Concorso per Racconti Brevi “Uguali non è così”

Prima Classificata

Carola Corbetta “L’Accademia dei 5 sensi”

Secondo Classificato

Sergio Belvisi “Tu mi fai ridere dentro”

Terzo Classificato

Mauro Marchesotti – Ul punt du l’amicizia

Segnalazione per:

“Sophia” – Adriana De Leonardis

Un ringraziamento particolare a Enrico Tediosi e al Cenacolo dei Poeti e Prosatori dialettali Varesini e Varesotti per aver messo a disposizione la location e a Giacomo Morandi Editore per l’importante supporto.