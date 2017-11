Conegliano non fa sconti a una Sab volenterosa

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Niente da fare per la Sab Volley Legnano, impegnata domenica sera a Treviso contro la corazzata Conegliano, imbattuta in campionato e desiderosa di riscattare la sconfitta subita in Supercoppa nonostante le assenze di Easy, Folie e Fabris.

Le “Pantere” hanno aggredito fin da subito le legnanesi (senza Mingardi e Cecchetto), messe in difficoltà costante su tutti i fondamentali. La Sab ha retto comunque l’urto nei primi due set, persi dopo aver tallonato l’Imoco per tutto il parziale (doppio 25-20) e ha anche provato il colpaccio nel terzo, restando in vantaggio fino al 16-19. Poi le venete hanno accelerato e chiuso i conti sul 25-22.

Le ragazze di Andrea Pistola hanno chiuso il match con buone percentuali in ricezione (75%-46% perfetta) e hanno messo a terra con 5 muri, ma hanno pagato una percentuale bassa in attacco (solo il 30% contro il 42% dell’Imoco). Bene Annie Drews, in campo al posto di Camilla Mingardi, a riposo per questa partita: per lei 15 punti. Buono l’apporto anche di Coneo e Martinelli, mentre per Conegliano spicca la prova di Kimberly Hill autrice di 19 punti.

Sabato prossimo – 11 novembre – Legnano tornerà sul campo di casa per provare a far ripartire la classifica: al PalaBorsani arriva il Bisonte Firenze.

«Non siamo riusciti a essere incisivi contro una squadra ricca di attaccanti molto forti – spiega coach Pistola dopo la gara – Per giocare alla pari con l’Imoco saremmo dovuti essere perfetti, invece le sbavature fatte in ogni set hanno fatto la differenza. Anche nel terzo parziale non siamo riusciti a fare le giuste scelte in attacco».

Imoco Conegliano V. – Sab Legnano 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) Conegliano V.: Bricio 11, Fiori (L), De Kruijf, Cella, Easy ne, Melandri 4, De Gennaro (L), Danesi 5, Papafotiou 1, Wolosz 1, Hill 19, Nicoletti 11. All. Santarelli.

Legnano: Degradi 6, Bartesaghi, Lussana (L), Pencova 5, Cumino, Ogoms 1, Mingardi ne, Martinelli 3, Coneo 3, Cecchetto (L) ne, Caracuta 1, Newcombe 5, Drews 15. All. Pistola

Arbitri: Gasparro e Giardini

Note: Imoco: battute vincenti 4, battute sbagliate 9, attacco 42%, ricezione 89%-50%, muri 6, errori 20. SAB: battute vincenti 3, battute sbagliate 7, attacco 30%, ricezione 75%-46%, muri 5, errori 16. Spettatori: 3500.

CLASSIFICA: Scandicci, Conegliano 12; Novara 11; BUSTO A. 9; Monza, Modena 6; Pesaro 4; LEGNANO, Casalmaggiore, Filottrano, Firenze 3; Bergamo 0.