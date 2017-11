Confartigianato dedica una giornata a Industria 4.0

Nella sede di Confartigianato di Gallarate (viale Milano 69), martedì 14 novembre, a partire dalle 9 fino alle 18, si terrà un seminario su Industria 4.0 durante il quale gli imprenditori potranno conoscere tutti gli incentivi in vigore, le procedure necessarie per la certificazione dei beni strumentali e valutare le principali applicazioni di I4.0. La mattinata sarà dedicata alle informazioni tecniche e alle case history. Nel pomeriggio sarà possibile su iscrizione incontrare aziende che forniscono macchinari, attrezzature e software conformi per I4.0. Interverrà Davide Baldi, responsabile di Faberlab.

