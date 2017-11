Il congresso di Fratelli d’Italia

Sabato 18 novembre alle ore 15, presso il Collegio De Filippi a Varese, si è svolto il Congresso provinciale di Varese di FdI.

Davanti ad una sala gremita sono iniziati i lavori con la relazione della coordinatrice regionale e commissario provinciale on. Paola Frassinetti che ha illustrato il documento politico programmatico.

Il Presidente del Consiglio Regionale Raffaele Cattaneo, Il responsabile cittadino di FI Leonardi e il vicesindaco di Tradate Accordino hanno portato i loro saluti.

Sono intervenuti L’on. Ignazio La Russa e i membri della segreteria regionale Sen Alessio Butti e Marco Osnato.

A seguire gli interventi del sindaco Pellicini, dei vice ordinatori Beppe Martignoni e Paolo Bassetti oltre a molti amministratori tra cui gli assessori di Gallarate Francesca Caruso e di Saronno Gianangelo Tosi.

Al congresso sono stati eletti i delegati che parteciperanno al Congresso di Trieste il 2 e 3 dicembre prossimi.

La coordinatrice Paola Frassinetti e i suoi tre vice Martignoni, Pellicini e Bassetti si sono dichiarati soddisfatti per essere riusciti a organizzare un congresso che ha visto il partito unito e coeso, nonché per i 31 delegati che fanno di Varese la terza provincia della Lombardia per numero di iscrizioni a FdI.