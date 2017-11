Il consigliere di FdI Indelicato lascia la maggioranza

Martedì sera in occasione della prossima seduta del consiglio comunale il consigliere di Fratelli d’Italia Alfonso Indelicato sederà nei banchi dell’opposizione.

Ad annunciarlo è lo stesso consigliere che riassume quando accaduto negli ultimi giorni e come sia arrivato a questa decisione: “Il mio partito mi ha chiesto, come accaduto in tutti i comuni di presentare una mozione sulle Ius Soli, l’ho fatta e l’ho spedita al responsabile cittadino Ernesto Credendino e agli assessori Gianangelo Tosi e Lucia Castelli. Ottenuta la loro approvazione l’ho inviata al presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli che, facendomi presente la norma del regolamento che chiede che le mozioni riguardino temi amministrativi, mi consiglia di apportare delle modifiche che faccio senza problemi. Il tema dell’intervento era come l’identità non sia un fatto anagrafico me legata a motivazioni profonde”.

In realtà però la mozione non è stata inserita, come si vede sulla convocazione del consiglio comunale all’ordine del giorno: “Dalla Lega è arrivata la decisione di non accogliere la mozione dicendo che non è un tema che riguarda Saronno ma se si interpreta il regolamento in modo così stringente è chiaro che in consiglio comunale si finisce per parlare solo di tombini”.

Indelicato che in questi anni in consiglio comunale si è distinto per la propria chiarezza e coerenza è molto chiaro:”Ho deciso di lasciare la maggioranza ma di restare al mio posto in consiglio comunale. Avrei capito se il mio partito mi avesse messo fuori con un provvedimento interno ma la richiesta di dimettermi no. Salvaguardare l’alleanza con la Lega Nord a tutti i costi, anche sacrificando i propri ideali non mi pare la strada giusta per il mio partito”.

E così martedì sera sarà regolarmente in consiglio comunale: “Il ruolo di consigliere non ha vincolo di mandato. Questo è un posto che io ho guadagnato, per altro l’unico conquistato dal mio partito e non ottenuto con gentili elargizioni da parte della Lega. Ho svolto il mio ruolo, sia per quanto concerne gli aspetti amministrativi sia per quelli politici con serietà, e continuerò a farlo”.