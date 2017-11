“Consiglieri per un giorno”, gli studenti a Palazzo Pirelli

Si è svolto questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, il secondo incontro dell’iniziativa “Il Consiglio entra nelle scuole – Consiglieri per un giorno”, che si propone di promuovere l’educazione civica nelle scuole.

Nei diversi appuntamenti svoltisi presso l’Auditorium Gaber e l’Aula consiliare sono stati coinvolti 326 studenti degli istituti Bazoli Polo di Desenzano (Brescia), De Filippi di Varese, Europa Unita di Lissone (MB), Majorana di Seriate (Bergamo), Pareto e San Carlo di Milano, Viganò di Merate (Lecco), accolti dal Presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo.

La Presidente del Corecom Federica Zanella ha poi presentato le attività in materia di lotta al cyberbullismo e in particolare lo sportello web repution. Su educazione alla legalità si è soffermato l’intervento del Presidente della Commissione Antimafia Gian Antonio Girelli. Alessandro Patelli, dell’associazione ex consiglieri, ha parlato su educazione alla cittadinanza.

La giornata si è conclusa con la visita all’Aula consiliare, dove sono stati illustrati il ruolo della Regione e del Consiglio, i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa. I prossimi incontri per gli studenti sono in programma giovedì 30 novembre e nei mesi di gennaio e febbraio del 2018.