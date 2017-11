Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Orino e Azzio

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi con la propria Sindaca Aurora Rada Sartorio (Classe 5a Scuola Primaria Giuliani) che con voce ferma e determinata ha presentato la sua squadra:

Vice sindaco Marica Angeli; Assessore all’ambiente Agnese del Fatti; Assessore alla cultura Marta Sartorio; Assessore allo sport Dejan Monaco e i relativi consiglieri Jacopo Garofalo, Manuel Provenzi e Davide Luca.

Una squadra pronta e preparata. Cita nel suo discorso la Junior Sindaca: “Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni” e prosegue “ sono consapevole che abbiamo solo 6 mesi per vedere realizzati i nostri progetti, per questo ci siamo dati delle priorità.”

Parlano di scuola, ambiente e natura, di rispetto e senso civico, di volontà di documentarsi sul bullismo, parlano di omertà , mafia e nuove tecnologie.

Hanno creato la redazione del loro giornalino perché desiderano “raggiungere tutti i bambini“ e “uno sportello per ascoltare le loro richieste”.

Vogliono vedere realizzata un’area attrezzata per lo sport “perché lo sport è vita ma anche determinazione ; aiuta a comprendere lo spirito di sacrificio e di squadra.”

Vogliono festeggiare la loro scuola per raccogliere fondi per far fronte agli acquisti necessari “perché la nostra scuola ne ha bisogno e non possiamo aspettare “ e aggiunge “colorare il grembiule togliendone il nero, questo non è un colore adatto ai bambini. Portiamo il colore e un arcobaleno nella scuola”.

Una platea silenziosa e attenta quella che ha partecipato ed accompagnato con ripetuti applausi questo discorso.

I Sindaci in carica Davide Vincenti per Azzio e Cesare Moia per Orino, attenti e da sempre attivi, si sono resi disponibili e pronti ad ascoltare le loro richieste.

Presenti le loro insegnanti che li hanno accompagnati in questo progetto ma anche preparato in questi preziosi 5 anni . Nella fase conclusiva ha preso la parola la Maestra prevalente (Paola Aquilano) che con voce emozionata al microfono ha chiuso l’evento: “siamo orgogliose dei nostri ragazzi”.