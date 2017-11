Consiglio regionale: in 5 anni risparmi per oltre 8,5 milioni

Nel corso degli ultimi cinque anni il Consiglio regionale con il taglio ai costi della politica e alle spese ha risparmiato 8 milioni e 550 mila, un vero e proprio “tesoretto” che è stato utilizzato per dare risposte ai bisogni della società lombarda.

Il dato è emerso oggi in Commissione Bilancio, presieduta da Alessandro Colucci (Lombardia Popolare) nel corso della presentazione del Bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale, documento che andrà al vaglio dell’Aula per l’approvazione durante la Sessione di Bilancio convocata per i prossimi 19 e 20 dicembre.

Il Vice Presidente del Consiglio Fabrizio Cecchetti (Lega Nord), relatore della norma, ha sottolineato come i risparmi siano stati importanti per dare attuazione a interventi concreti finalizzati ai disagi, ai poveri, alla solidarietà anche verso popolazione di altre regioni colpite dal terremoto, e per dare il via a uno specifico programma di borse di studio e di tirocini formativi che ogni anno viene finanziato proprio con i risparmi dell’Assemblea regionale.

Il bilancio di previsione per la prima volta scende sotto i 60 milioni: nel complesso le spese sono inferiori rispetto all’importo massimo consentito per legge.

In ufficio di Presidenza il provvedimento è stato approvato con 4 voti favorevoli. Astenuto il Movimento 5 Stelle, che ha spiegato il voto con la necessità che il Consiglio tagli definitivamente le spese per i Patrocini.