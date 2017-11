Continua le molestie, in carcere lo stalker del Lavenese

Foto varie

Ancora atti persecutori nei confronti della ragazza che ha avuto nei mesi scorsi la forza di denunciare. Così la persona che ha continuato ad importunarla nonostante i divieti di avvicinarsi ieri sera è stata raggiunta dalle manette dei carabinieri della compagnia di Luino che hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere.

Tutto come si ricorderà, ha avuto inizio nei mesi scorsi quando il trentaseienne del Lavenese, dopo diversi approcci e tentativi di avvicinamento nei riguardi della ex, una sera seguì la ragazza in auto e la fece accostare, in compagnia di un altro complice.

La donna si chiuse nell’automobile e chiamò i carabinieri, che arrivarono e arrestarono in flagranza di reato l’uomo, poi rilasciato e sottoposto al divieto di avvicinarsi alla donna.

Divieto che il trentaseienne puntualmente avrebbe infranto: l’ex compagno continuava a starle appresso, a frequentare gli stessi luoghi; la vittima ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri.

I militari della stazione di Laveno Mombello l’hanno rintracciato e condotto in carcere ai Miogni di Varese.