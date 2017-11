Piazza Libertà e le vie della zona pedonale si accenderanno contemporaneamente. L’albero di 15 metri posto sopra la fontana davanti alla Basilica e, tutt’intorno, sfere e stelle illumineranno di luce bianca il centro storico, regalando un’atmosfera unica. La stessa fiabesca atmosfera che arriverà nei nove rioni della città, grazie agli abeti installati dall’amministrazione comunale e addobbati con la collaborazione delle consulte.

L’appuntamento è doppio: sabato 25 novembre, con inizio alle 17, è in programma la cerimonia di accensione. Il fulcro dell’evento sarà in piazza Libertà, dove il sindaco Andrea Cassani insieme a tutta la giunta danno appuntamento alla cittadinanza per il contro alla rovescia che porterà all’accensione dell’albero di luci e delle luminarie.

Annunciata anche una sorpresa per tutti i presenti, mentre i bar della zona proporranno bevande calde a tema. Venerdì 8 dicembre sarà invece il turno degli alberi nei quartieri che verranno accessi sempre alle 17, simultaneamente.

«Abbiamo dato la priorità ai rioni – ha spiegato Claudia Mazzetti, assessore alle Attività economiche -. L’obiettivo era riportare il Natale anche nei quartieri e il primo investimento è stato perciò l’acquisto delle nove piante e il coinvolgimento dei presidenti delle consulte, cui abbiamo chiesto la disponibilità di occuparsi degli addobbi. A loro va il mio grazie per avere sposato subito il progetto e per avere coinvolto le diverse comunità, allargando l’iniziativa a commercianti, oratori e scuole. La voglia di realizzare l’albero più bello è diventata contagiosa: vedere la gente partecipare volentieri, rimboccarsi le maniche è per l’amministrazione uno stimolo a continuare su questa strada. E poi non ha prezzo vedere l’entusiasmo dei bambini, il regalo del Comune è soprattutto per loro».

Per l’allestimento del grande albero di luci davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta e per le luminarie in centro, è stato invece fondamentale il supporto economico di alcuni sponsor e dei negozianti, molti dei quali si sono autotassati. «Sofinter e Mediolanum, sfruttando il nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni, hanno contribuito alle spese per l’albero. A loro va un grande grazie per essersi proposti con l’intento di fare qualcosa per la città. Una altro grande ringraziamento va poi ai commercianti che hanno capito la voglia del Comune di creare le premesse per riempire di gente Gallarate nel periodo delle festività. Molti dei negozianti hanno compreso lo spirito e hanno collaborato come non accadeva da tempo».

È invece una collaborazione ormai consolidata quella con il Naga che come sempre realizzerà il villaggio di Babbo Natale in piazza Libertà, organizzerà il concerto della Vigilia e il mercatino solidale l’8 dicembre. A tal proposito il presidente Luca Filiberti lancia un appello a partecipare alle associazioni di volontariato cittadine.

Confermate poi altre attrazioni: il trenino, sponsorizzato da SBB Cargo, la pista del ghiaccio davanti al municipio e la mostra dei presepi organizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, che quest’anno per la prima volta sarà ospitata nell’atrio di Palazzo Borghi, a partire dal 10 dicembre.