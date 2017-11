Contributi per chi sistema strade e marciapiedi

L’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto (ovvero che non vanno restituiti) per incentivare il risanamento di strade di proprietà privata ad uso pubblico.

L’obiettivo, si legge nel bando, è quello di incentivare interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale, relativi sottoservizi e marciapiedi, assegnando dei contributi a fondo perduto a soggetti privati che intendano effettuare questi interventi su strade strade site nel territorio comunale.

Le risorse finanziarie stanziate assommano a 10.000 euro. Per ogni domanda ammessa in graduatoria è concesso un contributo pari al 50% delle spese sostenute per l’intervento, al netto dell’IVA, e comunque fino ad un massimo di contributo erogabile pari a 5.000 euro.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo assegnato.

Le domande dovranno essere presentate entro il 28/02/2018.

QUI potete leggere e scaricare il bando