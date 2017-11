Contro la neve il Comune prepara il sale per 150 chilometri di strade

Il Comune di Varese si prepara alle possibili nevicate o gelate che potrebbero verificarsi in città nei prossimi giorni. Per questa sera è programmato il servizio di salatura preventiva delle strade.

Il Comune di Varese informa che al lavoro ci saranno diversi mezzi su undici percorsi che copriranno molte vie cittadine con maggior traffico o particolare pendenza.

In totale i mezzi spargisale copriranno un percorso di circa 150 chilometri nei vari passaggi di salatura delle strade. Il tutto rientra nel Piano neve 2017/2018 che il Comune ha attivato e sarà operativo dal 15 novembre al 15 aprile 2018.

Già pronte ci sono 200 tonnellate di sale e altre arriveranno in caso di necessità in base alle condizioni meteorologiche che si verificheranno questo inverno.

Il Comune ricorda anche l’importanza durante l’inverno di tenere curati e in ordine rami e piante dei giardini privati che dovessero sporgere su marciapiedi e strade pubbliche: questo per evitare la possibile caduta di neve o di rami su spazi di passaggio pubblico in caso di nevicate.