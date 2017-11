“Controculturae”, al Gagarin incontri con gli scrittori

Il Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio presenta “Controculturae – L’autunno caldo del Circolo Gagarin”, una rassegna letteraria brevissima dedicata alle varie forme di controcultura.

Ospiti della rassegna saranno tre autori, Pablito El Drito, Marco Philopat e Fabio Pennetta, per raccontare tre storie di controcultura completamente diverse. Si tratta di storie di opposizione? Non proprio. Piuttosto storie di costruzione partecipata di un’alternativa. Esperienze (non solo letterarie) di un’azione che mette in discussione le strade intraprese dalla cultura dominante, e dai valori in cui crede. Non solo libri però: oltre alle presentazioni letterarie ci saranno due appuntamenti collaterali, un dj-set e un allenamento di pugilato, legati alle tematiche trattate

Ecco il calendario di appuntamenti, gli ospiti, i libri presentati e le tematiche sviluppate:

Venerdì 24 novembre 2017 | ore 21

PRESENTAZIONE LIBRO + DJSET

Once were ravers (Agenzia X Edizioni).

Con l’autore Pablito el drito.

Modera Giona Vinti.

http://www.agenziax.it/once-were-ravers/

Il libro: cronache da un vortice esistenziale. Da raver idealista a pusher. Un’avventura on the road, costellata da visioni lisergiche, episodi esilaranti e travagli introspettivi. A seguire un dj-set speciale curato dallo stesso autore.

Domenica 3 dicembre 2017 | ore 21

PRESENTAZIONE LIBRO

I pirati dei Navigli (Bompiani)

Con l’autore Marco Philopat.

Moderan Matilde Quarti.

http://www.giunti.it/libri/narrativa/i-pirati-dei-navigli2/

Il libro: Scintille di rivoluzione e controcultura. Gli anni ‘80 a Milano: tra scantinati e centri sociali, un viaggio in un periodo poco conosciuto della cultura underground, il ritratto di una figura unica come quella di Primo Moroni, e un’avventura che ci regala squarci di utopia.

Domenica 17 dicembre 2017 | ore 20

ALLENAMENTO PUGILATO APERTO A TUTTI + PRESENTAZIONE LIBRO

Boxe Populaire – Pugni rosso sangue (Agenzia X Edizioni)

Con l’autore Fabio Pennetta.

Moderano Elisa Virgili e Carolina Crespi.

http://www.agenziax.it/boxe-populaire/

Il libro: un romanzo noir prima di tutto, ma anche una mappa di tutte quelle realtà autogestite in cui la boxe diventa strumento di crescita personale e collettiva.

H 20 – ALLENAMENTO DI PUGILATO APERTO A TUTTI

H 21.30 – PRESENTAZIONE LIBRO

Tutti gli appuntamenti avranno luogo presso Circolo Arci Gagarin, via Galvani 2bis, Busto Arsizio. Ingresso gratuito, riservato soci ARCI con tessera 2017-2018.

Contatti:

www.circologagarin.it

www.facebook.com/circologagarin

stampa@circologagarin.it