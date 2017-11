Controlli della polizia cantonale a Chiasso – Brogeda

La Polizia cantonale, con la collaborazione della Polizia comunale di Chiasso comunica che oggi, 13 novembre, è stata effettuata un’operazione di controllo a Chiasso – Brogeda.

Al Servizio hanno anche partecipato, gli ispettori dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, della Commissione paritetica cantonale, dell’Associazione interprofessionale di controllo, della Commissione di vigilanza LIA, del CGCF e dell’Amministrazione federale delle Dogane.

Nel corso dell’operazione sono state controllate in totale 194 persone e 117 veicoli. Non sono state rilevate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri.

Gli ispettori della LIA hanno constatato la presenza di due aziende sul conto delle quali andranno approfonditi gli accertamenti. Gli ispettori dell’UIL approfondiranno gli accertamenti in base ai dati raccolti questa mattina. In quattro casi s’è provveduto a segnalare la mancata notifica per prestazioni transfrontaliere.

Il personale dell’AFD ha eseguito due respingimenti per effettuare le necessarie formalità commerciali e tre sospetti impieghi di veicoli esteri non sdoganati, di cui sono in corso gli accertamenti del caso