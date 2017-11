Controlli della Polizia, sequestrata droga e una mazza da baseball

varie gallarate

Nella tarda sera del 2 novembre, gli uomini del Commissariato Ps di Gallarate, con il contributo di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano messi a disposizione dal Questore di Varese, hanno effettuato controlli presso la locale Stazione Ferroviaria e nelle zone limitrofe.

Nella circostanza, sono state identificate numerose persone e controllati gli autoveicoli presenti: le attività hanno portato al sequestro di alcune dosi di stupefacente e di una mazza da baseball rinvenuta sull’auto di un pregiudicato, che per tale ragione è stato denunciato.

Un’ulteriore denuncia è anche scattata a carico di un uomo nigeriano per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio Italiano nei termini previsti, nonché a carico di un cittadino albanese per tentato furto in un esercizio commerciale.