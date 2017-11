Controlli gratuiti della glicemia in 80 farmacie

Dal 14 novembre (Giornata Mondiale del Diabete) al 20 novembre le farmacie italiane offrono gratuitamente l’autoanalisi della glicemia ai cittadini che lo desiderano. Vengono anche sottoposti a un questionario anonimo, convalidato dalla comunità scientifica internazionale (Diabetes Risk Score-DRS).

Il risultato del test viene elaborato in tempo reale: il cittadino può così sapere immediatamente quale rischio ha di sviluppare la malattia e sarà eventualmente invitato a rivolgersi al medico.

Le farmacie che hanno aderito all’iniziativa DiaDay, riconoscibili dalla locandina che promuove la campagna, sono 7.600 sul territorio nazionale e i cittadini possono trovare quella più vicina tramite un sistema di geolocalizzazione sul sito www.federfarma.it, attivo dal 7 novembre.

È importante sottoporsi al test perché scoprire per tempo il diabete o accertarne la predisposizione è un grande vantaggio per il cittadino che può tempestivamente, insieme al suo medico curante, individuare le terapie ed i comportamenti più opportuni. Dalle stime risulta che un milione e mezzo di italiani non sa di avere il diabete.

«Nella nostra provincia partecipano alla campagna DiaDay 80 farmacie – dichiara il Presidente di Federfarma VARESE – Dott. Luigi Zocchi – È un’importante iniziativa di educazione sanitaria e di prevenzione sul territorio, che sfrutta appieno la capillarità della rete delle nostre farmacie, che confermano così il proprio ruolo di primo presidio del SSN».

La campagna è realizzata da Federfarma in collaborazione con SID (Società italiana di diabetologia) e AILD (Associazione italiana Lions per il diabete) ed ha il patrocinio di FOFI, Intergruppo parlamentare Qualità di vita e diabete, Fenagifar (Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti) e AMD (Associazione medici diabetologi).