Convegno “I lividi nell’anima” con il Movimento Nazionale Sovranità

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, il Movimento Nazionale per la Sovranità – Coordinamento Cittadino di Gallarate, sensibile alle tematiche sociali, ha programmato una serie di eventi per portare l’attenzione del mondo politico sul tema della violenza perpetrata sulle donne vittime di un male della nostra società.

Il Movimento Nazionale per la Sovranità, sensibile alle tematiche sociali propone una serata per parlare di “violenza domestica” e presentare e sostenere il progetto “Fatti i fatti suoi”.

Primo appuntamento, mercoledì 22 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Rusnati in Gallarate, si terrà il convegno “I lividi nell’anima” sul tema della “violenza domestica”. All’incontro pubblico parteciperanno, quali Relatori, personalità del mondo politico e associazionistico operanti nel settore di tutela e difesa delle donne.

Nel corso dell’evento verrà presentato il progetto “Fatti i fatti suoi” il cui scopo è di tracciare un percorso per aiutare coloro che, pur a conoscenza di episodi noti e ripetuti di violenze, non conoscono le modalità di supporto per denunciare e aiutare le vittime.