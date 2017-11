A convegno sull’Olona nel ricordo di Giuliana Andreoli

Si è svolto al Centro Gulliver di Varese il convegno “Fiume Olona-strada facendo…verso il futuro” nel ricordo di Giuliana Andreoli, amica dell’ambiente promosso dal consigliere regionale Luca Marsico, che è anche Presidente della Commissione Ambiente e protezione civile di Regione Lombardia.

Fra i relatori, moderati da Vincenzo Ciaraffa, il Presidente di Arpa Lombardia Bruno Simini, il direttore generale dell’assessorato all’ambiente di Regione Lombardia Mario Nova e la dirigente regionale Viviane Iacone.

Molti gli amministratori locali dei comuni che si affacciano sull’Olona e, rappresentanti delle associazioni intervenute fra cui Calimali, Amici della Terra, Amici dell’Olona. Presente anche il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi.

“E’ stata un’opportunità preziosa per capire sia la strada percorsa dal mio insediamento quale Presidente della Commissione ambiente nell’aprile del 2013 sia guardare alle prospettive di un fiume la cui situazione seppur lentamente sta evolvendosi con dati che ci fanno sperare per il futuro pur nella complessità del problemi.

Regione Lombardia assieme all’assessorato all’ambiente e con la commissione ambiente che presiedo – sottolinea Luca Marsico – è, da sempre, stata attenta all’ascolto delle esigenze degli amministratori locali e delle associazioni: dal 2013 ad oggi fra associazioni, cittadini, enti territoriali e non società di depurazione, associazioni di categoria e altre realtà civiche sono stati un centinaio coloro che sono stati ascoltati dalla commissione che presiedo dando un loro prezioso contributo alla causa del risanamento dell’asta del Fiume Olona. Solo grazie a questo lavoro di squadra fra enti e cittadini so è potuto e si potrà, anche per il futuro, continuare su una strada che abbiamo cercato di imboccare nel 2013 e oggi che mi fa dire, in merito all’asta del fiume Olona, “eppur si muove.”