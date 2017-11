Convenzioni e Interreg in Consiglio comunale

Si riunisce oggi, mercoledì 29 novembre, alle 18 in sala consiliare, in via Butti 40, il Consiglio comunale di Porto Ceresio.

Otto i punti all’ordine del giorno, tra i quali la stipula di una convenzione con il Comune di Varese per la gestione del servizio paghe e contributi.

Si parlerà anche di una variazione al bilancio di previsione, di contributi di costruzione e, in la risposta ad un’interrogazione della minoranza, dei progetti Interreg in cui è impegnato il Comune di Porto Ceresio.

QUI l’ordine del giorno del Consiglio