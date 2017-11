Il Coro Divertimento Vocale al teatro auditorio per solidarietà

L’associazione “Per Andare Oltre” Onlus, nata nel 1997 e oggi espressione di ammirevole testimonianza di famiglie con uno o più componenti colpiti da gravi e disabilitanti infermità a seguito di trauma cranico o eventi ischemici, è lieta di chiamare a raccolta Jerago con Orago e dintorni sabato 18 novembre a partire dalle 21 presso il Teatro Auditorio per una serata in allegria con il Coro Divertimento Vocale di Gallarate.

“Per Andare Oltre”, che si avvale di un’indispensabile e specifica esperienza e conoscenza clinica, di risorse professionali e stimoli ambientali, vuole essere un sicuro riferimento per famiglie e pazienti nella fase postacuta riabilitativa e un approdo certo per chi domani non potrà più contare sugli affetti famigliari. È con questo spirito e per dare concretezza alle aspirazioni di cui è fautrice che vuole condividere gioie e fatiche con chi, come l’ormai pluriennale amico, il Divertimento Vocale, della gioia e della condivisione si fa portatore da anni (il coro ha da poco spento 20 candeline).

“Gioisci, sorridi, partecipa insieme a noi!”: la compagine del Divertimento Vocale, spesso in prima linea per sostenere queste occasioni (ricordiamo concerti a favore di Lega Italiana contro i Tumori, Avis, Associazione Pollicino, Dottor Sorriso) già da tempo si è rimboccata le maniche e sta scaldando le corde vocali per far vibrare il teatro con tutti quanti vorranno accorrere per condividere e promuovere il messaggio e le attività degli amici di “Per Andare Oltre”.

I biglietti saranno in vendita anche presso il Teatro sabato 18 novembre a partire dalle 20.30.