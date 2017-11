Coro di voci bianche per l’evento Cri contro l’Aids

La Croce Rossa di Gallarate, l’Associazione L’Albero di Varese e la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione propongono un concerto della Corale Arnatese nella formazione Coro Voci Bianche e Ensemble vocale “Euphonè” venerdì 1 dicembre 2017 alle ore 21 presso il Teatro del Popolo in Via Palestro, 5 a Gallarate.

Sarà l’occasione per ascoltare il Coro Voci Bianche nato nel 1991 composto da 15 piccoli coristi e l’Ensemble vocale Euphonè (dal greco belle voci) composto da dieci giovanissime ragazze tra i 15 ed i 18 anni diretti dal maestro Monica Balabio.

Scopo della serata è quello di porre l’attenzione, in occasione della “Giornata mondiale sull’HIV-AIDS” che ricorre proprio ogni 1 dicembre, sulla trasmissione di questa malattia oggi molto trascurato, ma ancora estremamente presente.

La Croce Rossa di Gallarate, tra i tanti altri suoi progetti, ha anche attivato, dal 1986, il progetto “sPERare” gestito in collaborazione con Coop. Lotta contro l’emarginazione, che si occupa di tossicodipendenti con un’unità mobile nei pressi della stazione di Gallarate. Il progetto è da sempre molto attivo nelle campagne di prevenzione dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmesse, anche attraverso un lavoro di educazione alla salute nelle scuole.

È proprio relativamente al tema dell’HIV-AIDS e della sua prevenzione che l’Associazione L’Albero ha cominciato a collaborare con la Croce Rossa di Gallarate. Infatti L’Albero (nata a Varese nel 1986), si occupa del sostegno delle persone in difficoltà in vari settori, tramite servizi alla persona, formazione, informazione e prevenzione, ma ha anche gestito un Centro Diurno per malati di AIDS a Masciago Primo.

Tutto ciò che sarà raccolto tramite offerta libera verrà utilizzato, pertanto, per sostenere questi progetti e per fare prevenzione nelle scuole.