A cosa serve l’Embryoscope nella riproduzione assistita

I metodi di riproduzione assistita si sono evoluti in maniera significativa dopo i primi trattamenti. Sono sempre di più le cliniche che offrono questi servizi e molte coppie che non potevano avere bambini hanno visto realizzarsi il proprio sogno di costruire una famiglia. Le tecniche più conosciute sono l’inseminazione artificiale e la fecondazione in vitro, ma grazie alle nuove ricerche e tecnologie si è riusciti ad aumentare le probabilità di rimanere incinta.

Embryoscope ha cambiato il nostro modo di vedere gli incubatori embrionali. Gli embrioni umani sono molto sensibili all’ambiente e agli sbalzi termici. Gli incubatori si impegnano a proteggerli, ma la manipolazione che la fecondazione in vitro comporta può danneggiarli. Per evitare di manipolare l’embrione fuori dell’incubatore si è sviluppata la nuova tecnica di Embryoscope, che consente di scattare foto di tutto il processo e vedere la velocità delle divisioni cellulari. Gli embrioni con i tempi migliori hanno più probabilità di radicare e, quindi, di provocare una gravidanza. Questo semplifica la loro selezione e ha il vantaggio di poter scattare una foto dai primi secondi della sua creazione, inoltre non è necessario rimuovere l’embrione dal suo ambiente ottimale, per cui non corre rischi.

Chiamato anche la tecnologia time-lapse, Embryoscope aumenta fino al 20% le probabilità di rimanere incinta rispetto agli incubatori tradizionali. Essa consente anche di sapere molto di più sugli embrioni rispetto al passato, ottenendo informazioni utili non solo per i medici, ma anche per i futuri genitori. Questo tipo di tecnica è consigliata a chi decide di sottoporsi a una procedura di riproduzione assistita, ma sarà più efficace potendo fornire un maggiore numero di embrioni.

I centri IVI sono stati pionieri nell’attuazione di questa tecnologia. Dal 2009 hanno offerto la possibilità di monitorare l’evoluzione dell’embrione in tempo reale e sono state le prime cliniche ad ottenere una gravidanza con il time-lapse. Oggi, IVI è il numero uno nei trattamenti con Embryoscope.