Cosmo, nuovo album e un tour in arrivo

L’attesa è finita: “Turbo”, il nuovo singolo di Cosmo è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi (http://spoti.fi/2B8lwJW).

“Turbo” è una canzone veloce, ritmata, allegra ma al tempo stesso anche politica. Un viaggio saltellante in quello che è il cosmo-pensiero.

“Turbo nasce dalla potenza di un frammento musicale siriano. Tutto si sviluppa a partire da quel campionamento. Il resto viene da sé, spontaneamente, come un sasso che rimbalza e rotola giù da un pendio” – racconta Cosmo – “Questo pezzo contiene diversi elementi, una serie di idee deliranti: il ritmo, il testo, la risata, la realtà e la fuga dalla realtà, l’esotico e il meccanico, la merda e il ballo. Questa canzone è un frullatore con un motore turbo. E in qualche modo ci siamo dentro tutti.”

L’uscita del singolo, annunciata a sorpresa con un post su Facebook e diecimila volantini distribuiti a Milano, Roma e Bologna, anticipa la pubblicazione di “COSMOTRONIC”, il nuovo album di Cosmo in uscita il prossimo 12 gennaio 2018 per 42 Records/Believe.

Dietro Cosmo si cela Marco Jacopo Bianchi, 35 anni, ex professore di storia di Ivrea. Dopo aver fondato la band indie rock dei Drink to Me, comincia la sua avventura solista e nel 2016 l’album L’ultima festa viene certificato Disco d’oro. L’ultimo singolo Sei la mia città ha raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e il video ufficiale del brano ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube.

Il nuovo disco sarà presentato con un tour omonimo di otto date speciali che porterà Cosmo a esibirsi nei più importanti live club italiani.

Quello di “COSMOTRONIC”, infatti, non sarà il solito concerto in cui l’artista presenterà dal vivo le nuove tracce, ma un vero e proprio party itinerante a cui si aggiungeranno di data in data dj special guest.

Questi i primi appuntamenti: il 17 marzo a Bologna (Link), il 23 marzo a Firenze (Tenax), il 24 marzo a Milano (Fabrique), il 30 marzo a Torino (OGR), il 6 aprile a Roma (Atlantico), il 7 aprile a Napoli (Duel Beat), il 14 aprile a Marghera – VE (Rivolta) e il 21 aprile a Bari (Demodè).

I biglietti per le date saranno disponibili da martedì 28 novembre online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.