La creatività di Gavino Sanna contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”, sabato 25 novembre – a partire dalle 11 – l’Amministrazione comunale di Vedano Olona organizza in Piazzetta della Pace un evento per mandare messaggi di denuncia, solidarietà e speranza per le troppe donne che ogni giorno subiscono violenza.

In Piazzetta sarà quindi esposto un allestimento in cui figureranno dei teli riportanti frasi frutto dell’estro del noto creativo Gavino Sanna contro la violenza sulle donne.

L’esposizione sarà visibile al pubblico per circa una settimana: «Una forma creativa di adesione per sensibilizzare ad un tema di sempre maggiore emergenza sociale».