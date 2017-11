Crisi del lavoro nel Luinese, un incontro con le parti sociali

La Camera di Commercio di Varese risponde prontamente alle richieste d’aiuto dei Sindaci di Luino e Germignaga e convoca per giovedì 30 novembre a Luino le parti sociali, le associazioni di categoria e le università per l’analisi delle crisi aziendali e della congiuntura economica dell’area del nord della provincia di Varese.

A loro volta Andrea Pellicini e Marco Fazio hanno invitato a partecipare all’incontro i Sindaci del territorio, affinché gli enti locali possano condividere con il mondo del lavoro le strategie di sviluppo economico.

L’incontro del 30 novembre non sarà fine a se stesso ma costituirà una riunione preparatoria per il Tavolo di Competitività e Sviluppo di Camera di Commercio, al quale parteciperanno anche i Parlamentari e Consiglieri Regionali eletti in provincia di Varese.

Il Tavolo, in passato, è stato convocato per questioni strategiche come quelle attinenti lo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa.

«Ringraziamo il Presidente di Camera di Commercio Giuseppe Albertini per la sensibilità dimostrata rispetto al tema da noi sollevato – dichiarano Pellicini e Fazio – Auspichiamo massima compattezza delle istituzioni politiche ed economiche per superare questa drammatica situazione in cui versano imprenditoria ed occupazione al nord della provincia di Varese».