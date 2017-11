Croce Rossa Luino: “Nessuna più”, no alla violenza in un video

59 donne uccise solo in Italia tra gennaio e giugno del 2016. 114 le vittime di femminicidio nei primi 10 mesi del 2017. In Lombardia il triste primato (dati tratti da Panorama dell’11 giugno 2016 e rapporto EURES)

Le volontarie e i volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Luino si uniscono nel grido di “Nessuna più” per condannare la violenza di genere e diffondere il messaggio che questo non deve più accadere. Tutti i giorni dobbiamo combattere l’indifferenza e il silenzio, per fare in modo che tutte le donne prendano il coraggio di denunciare e dire basta a stalking, violenze, abusi, femminicidi.

«I nomi delle vittime scorrono con gli sguardi muti delle nostre volontarie nel video realizzato dalla Croce Rossa di Luino in occasione della giornata contro la violenza alle donne – ha spiegato il Presidente Pierfrancesco Buchi . Oggi più che mai dobbiamo sensibilizzare più persone possibili, con le Istituzioni, le associazioni e la società civile per dire “mai più” agli abusi verso donne e minori. Bisogna partire dell’educazione civica da trasmettere nelle scuole e dalla diffusione dei valori dell’accoglienza, del rispetto per i vulnerabili e le diversità. Solo così, partendo da sani principi per i più giovani, potremo ridurre quel numero ogni anno più alto, di vittime di violenza».