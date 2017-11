Cucine Binova, il cuore della vostra vita

Binova, brand leader nel settore delle cucine di design made in Italy, sposa il concetto di Kitchen’s Architecture. L’idea è quella di creare una connessione fra il mobile e lo spazio trasformandoli in un unicum indistinguibile e armonioso. Nel Kitchen Store di Milano, questo concetto prende forma. Le cucine sono presentate non come ambiente separato bensì come parte integrante di un progetto di design che coinvolge tutta la location: casa, azienda e hotel. Lo spazio predisposto a cucinare diventa luogo di aggregazione, di riunione e confronto. Queste cucine di lusso si distinguono per l’eleganza e la fluidità delle linee, per la sperimentazione e l’impiego di materiali all’avanguardia e per il perfetto connubio fra tecnologia e artigianalità produttiva.

Sono ben 7 le collezioni di cucine proposte da Binova. La serie Bluna è studiata per chi desidera dare una nuova veste a intramontabili mobili classici. L’industrial design consente di reinventare con fantasia una struttura concepita in maniera essenziale e lineare. Il risultato è una cucina da vivere, unica e al tempo stesso d’uso quotidiano. sia unico eppure quotidiano. La gamma Mantis è un progetto di architettura che esalta lo spazio e l’innovazione tecnologica per il massimo della funzionalità. Giorno e notte non sono più divisi ma uniti concettualmente e logicamente grazie alla destrutturazione delle pareti: i frontali con ante di 12 mm diventano leggeri, il rovere Saturno incontra i piani in pietra naturale Nero Marquinia. La linea Ono è una scoperta sorprendente. La contemporaneità è co

ncentrata in una medesima forma: un blocco esplorabile a 360°. Il mobile così destrutturato sintetizza la funzione lavaggio oppure racchiude Hub Stone, il sistema di cottura ad induzione sottopiano invisibile o funge da contenitore. Ciascun Ono assolve un compito necessario in modo raffinato. L’offerta comprende la storica gamma Regula. Nata nel 1998, non ha mai smesso di crescere e migliorarsi. Il telaio in alluminio permette di distanziare i piedi per tutta la lunghezza del mobile senza supporti intermedi, come se fosse sospeso. Alla leggerezza dei piani di lavoro e dei contenitori si unisce la solidità e naturalezza del legno Stone Oak®.

Scava è il progetto che sfrutta il movimento allo stato puro. La cucina si ribella in modo disciplinato ai canoni architettonici più tradizionali. Non si aggiunge ma si sottrae alla materia: i frontali e le maniglie sono scavate nella profondità dei mobili, le colonne sono in acciaio satinato, l’isola è in legno Rovere Silver. La comunicazione tra materiali differenti permettono al legno di essere severo, al metallo di sembrare caldo e al gres di acquisire delicatezza. Le cucine Vesta sprigionano forza e libertà di movimento rivelandosi duttili e suggestive. Design minimalista e contrati chiaroscuri per un universo polifunzionale. Telaio in alluminio da 25 mm, legno scuro di eucalipto e venature di gres statuario racchiudono il moderno piano cottura Hub Stone. Il progetto Vogue rinegozia le certezze acquisite. È il miglior esempio di Kitchen’s archit

ecture. Lo spazio è ridefinito: più aperto, leggero e funzionale. Le isole sono in laccato effetto metallo lucido, mentre le colonne, con elementi quali forni e frigoriferi e ripiani per il living, sono in legno di Noce Canaletto. Composizioni modulari, superficie di lavoro attrezzata in maniera lineare, muri che si trasformano in contenitori, piani scorrevoli e librerie Pivot creano spazio e nuove equlibrate forme (per maggiori dettagli www.binovamilano.it).