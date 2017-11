cyberesistence: un video mette in guardia dai pericoli della rete

Regione Lombardia ha lanciato la campagna di comunicazione #Cyberesistance. È stato lo stesso assessore al Welfare Giulio Gallera a presentare il video che «con un linguaggio diretto, efficace e molto affine alle abitudini e al mondo dei giovani, racconta i rischi e i pericoli delle loro azioni in rete».

Il video fa parte della terza fase di #Cyberesistance, la campagna di sensibilizzazione contro il Cyberbullismo lanciata lo scorso 18 giugno, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge Ferrara 71/2017.

La campagna, prodotta da Web Stars Channel, la prima Creator Media Company in Italia, è stata sviluppata in collaborazione con il Professor Luca Bernardo, Direttore della Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacco e Paolo Picchio, papà di Carolina, con l’aiuto dell’Avvocato Marisa Marraffino, esperta di reati informatici.

Per lanciare la terza fase di #Cyberesistance è stato mostrato in anteprima il video, che si rivolge ai giovani per spiegare, con un linguaggio vicino a quello delle nuove generazioni, le novità introdotte dalla legge Ferrara.

PATROCINIO REGIONE «Spiegare ai ragazzi – ha sottolineato l’assessore – attraverso il mondo di Youtube, che frequentano tutti giorni, e alla voce dei più popolari youtuber quali strumenti hanno a disposizione per difendersi sul web, è il modo migliore per comunicargli un messaggio davvero importante. È un percorso che vogliamo valorizzare portandolo fuori dal web. Diffonderemo, infatti, il video presentato oggi in anteprima, attraverso tutti i nostri canali di comunicazione tradizionali e con il patrocinio di Regione Lombardia, mi farò promotore di una sua diffusione negli ospedali lombardi, negli ambulatori frequentati anche dai ragazzi e nella rete regionale di Trenord».

FARE PREVENZIONE “La rete – ha concluso Gallera – è uno strumento che può rappresentare una grande opportunità ma che può creare anche problemi. In questo contesto lavorare direttamente con i giovani è strategico, ma è necessario trovare la giusta chiave di comunicazione. Da anni Regione Lombardia ha avviato l’importante iniziativa ‘Educazione tra pari’, attraverso cui formiamo dei ragazzi che diventano all’interno delle scuole punti di riferimento su tematiche come l’omofobia, il bullismo o il cyberbullismo. La campagna #Cyberesistance rafforza il nostro modello di prevenzione, per questo abbiamo deciso di sostenerla”.