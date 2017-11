Dal 20 novembre apre lo sportello Imu-Tasi

A fine anno scade il termine per saldare il pagamento delle tasse sulla casa, Imu e Tasi, e come ormai di consuetudine da lunedì 20 novembre il Comune di Samarate aprirà lo sportello Imu-Tasi che garantirà il servizio di calcolo e predisposizione del modello F24 per il pagamento della quota.

Gli orari apertura al pubblico saranno dalle 10.30 alle 12.50 dal lunedì al venerdì.

L’IMU, imposta municipale unica, è l’imposta patrimoniale sugli immobili che ha sostituto l’Ici. Non si paga per la prima casa e deve essere versata dal proprietario o comunque dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, ecc.) sull’immobile. Non coinvolge in alcun modo eventuali occupanti diversi da questi soggetti.

La TASI, tassa sui servizi indivisibili, non si paga anch’essa sulle prime case, intese come unità immobiliari di residenza anagrafica e abitazioni principali. In termini generali è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto di godimento sull’immobile) sia dall’occupante, se diverso, nella misura prevista dal regolamento comunale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Se l’acconto, pagato entro il 16 giugno 2017, è pari o inferiore a 2.999 euro le opzioni per il pagamento sono:

modello F24 cartaceo, in contanti (novità introdotta dal Decreto legge 193/2016);

modello F24 ordinario o semplificato, attraverso i vari servizi home banking del contribuente;

modello F24 ordinario o semplificato, allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.

Se l’acconto è pari o superiore a 2.999 euro il versamento potrà essere fatto tramite:

modello F24 ordinario o semplificato, attraverso i vari servizi home banking del contribuente;

modello F24 ordinario o semplificato, inviato per mezzo di intermediari abilitati (patronati, commercialisti, …) o tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;

modello F24 (o bollettino postale) precompilato, messo a disposizione dal comune.