Dal bar alla biblioteca col wi-fi, segnalateci dove si può lavorare fuori casa

17 locali a Varese, 4 a Gallarate, 2 a Laveno Mombello, 2 a Gavirate e molti altri in tanti comuni del Varesotto. Sono le prime segnalazioni che ci avete mandato sui luoghi dove studiare o lavorare fuori casa.

Non parliamo delle strutture dedicate – come i co-working – ma di quegli ambienti che offrono lo spazio di lavoro come un plus: bar, cafeterie, musei, biblioteche.

Ad esempio lo spazio studio del Museo Maga a Gallarate, il Patrick’S Kafe di Laveno Mombello o La Cupola bar di Varese. Ma anche le sale studio di Besozzo e Cassano Magnago, il bar Mirabello dei Giardini estensi a Varese, le biblioteche di Varese e Saronno o il McDonald’s di Solbiate Arno.

Sono tutti luoghi che stiamo raccogliendo attraverso le vostre segnalazioni per costruire insieme una mappa che possa essere utile a chi, per necessità o piacere, si trovi nella condizione di dover cercare un riparo dove poter lavorare o passare del tempo con il computer.

Le condizioni minime sono che chiediamo per le vostre segnalazioni sono:

– un wi-fi stabile e con banda sufficiente a eseguire le normali operazioni: aprire la posta elettronica, aprire un giornale online, scaricare allegati

– la possibilità di ricaricare telefono o portatile a una presa elettrica accanto ai tavoli

Nel form potete indicare anche se c’è la possibilità o meno di lavorare in un ambiente silenzioso. Se siete titolari o gestori di un’attività o di una istituzione pubblica (come una biblioteca) segnalatelo nell’apposito campo.