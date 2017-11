Dal torchio al digitale, gli studenti scoprono la stampa alla Lazzati

PmiDay Lazzati Industrie Grafiche

Dal torchio e dai caratteri mobili, fino alla gigantesca stampante digitale: alla Lazzati Industria Grafica gli studenti scoprono il mondo della stampa grazie ad una delle imprese più antiche di Lombardia e allo stesso tempo più all’avanguardia.

Ragazzi e ragazze di terza media delle scuole di Casorate Sempione sono stati ospiti allo stabilimento della Lazzati grazie al PmiDay dell’Unione Industriale. Una occasione che ha consentito di fare un viaggio nella storia e contemporaneamente nel futuro del settore della tipografia: la Lazzati è nata nel 1802, per due secoli esatti ha avuto sede a Gallarate, fino al trasferimento a Casorate Sempione – in nuovissimi spazi – nel 2002.

Oggi la Lazzati ha uno stabilimento all’avanguardia, attrezzati per lavorare su ogni genere di carta, con linee di stampa tradizionale e ora anche digitale. Il titolare Roberto Salmini, insieme ai suoi collaboratori, hanno accompagnato gli studenti in un percorso nell’intera filiera, dalla produzione della carta raccontata in video (la Lazzati impiega carta certificata Fsc) alla stampa, dal torchio e dalla stampa chimica con pietre fino al digitale, con il nuovo impianto Hewlett-Packard. Focus particolare, poi, sulle tecniche anticontraffazione, importanti per Lazzati che ha tra i suoi clienti anche grandi marchi della moda e del design.