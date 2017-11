Dalla musica alla Corazza Potëmkin: è il weekend al Circolo Gagarin

Diverse iniziative in arrivo per il weekend di Circolo Gagarin. Venerdì primo appuntamento per Controculturæ – L’Autunno Caldo del Circolo Gagarin: una brevissima rassegna letteraria (e non solo) spalmata in un mese con al centro tre diverse esperienze “controculturali”. Si inizia con Once Were Ravers, romanzo dell’attivista e musicista Pablito El Drito ambientato nel contesto dei rave dei primi anni 2000. Sabato spazio alla musica suonata con Giobia e Hollow Bone, domenica torna Cinema Buena Vista con i suoi classiconi: questa settimana sul nostro schermo La Corazza Potëmkin.

VENERDI’ 24 NOVEMBRE – h. 21:30

Controculturæ – L’autunno caldo del Gagarin

Letteratura e live

Presentazione di “Once Were Ravers” (Agenzia X, 2017) con l’autore Pablito El Drito

Primo appuntamento per Controculturæ – L’autunno caldo del Gagarin.

“Italia, 2002. Ernesto, un giovane al tramonto dei vent’anni, lascia il lavoro e decide di dedicarsi alla sua passione: il randagismo da un rave all’altro alla ricerca di piaceri chimici e amori impossibili. […] Le sensazioni amplificate del protagonista si mescolano al flusso dei ritmi ossessivi e sciamanici della tekno. Sullo sfondo le fabbriche, enormi dinosauri dell’età industriale […]. Romanzo ironico e dolceamaro in cui la realtà sfuma nelle allucinazioni, punto di vista originale e autentico dall’interno di una scena che ha segnato nel profondo una generazione di sognatori”. Al termine della presentazione DJ set a 8 bita cura dell’autore Pablito El Drito.

Presentazione h. 21:30

DJ set h. 22:30

SABATO 25 NOVEMBRE – h: 22:00

live

GIOBIA + HOLLOW BONE

Space rock, kraut, psichedelia al massimo livello. I Giobia (la band con il nome uguale al fantoccio caro ai bustocchi), sui palchi ormai da due decadi, hanno bisogno di ben poche presentazioni: al momento una delle band italiane più rappresentative del genere a livello europeo, oggi ancora in grado di farci viaggiare con delay, riverberi e distorsioni lisergiche. Aprono con il loro primo concerto in assoluto gli Hollow Bone, trio post-rock ipnotico arricchito da droni e sintetizzatori modulari.

Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 5,00 euro.

Il concerto inizia alle 22:00 circa.