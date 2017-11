Dalla privacy informatica all’uso del treno, a scuola si studia la sicurezza

Dalla sicurezza alimentare alla prevenzione del cyberbullismo, dalle regole per usare il treno alla comunicazione sui rischi per la salute. Alle scuole dell’Istituto Gerolamo Cardano di Gallarate – nei quartieri Arnate e Madonna in Campagna – per una settimana si parla di Sicurezza, nelle sue molte declinazioni.

La lingua inglese ha almeno due parole – safety e security – per definire i diversi volti della questione, dalla tutela dell’incolumità e della salute da infortuni e rischi ambientali, alla sicurezza intesa come salvaguardia da pericoli di attività illecite, fino alla sicurezza alimentare e informatica.

A volere la Settimana della Sicurezza, già nel 2017, è stato Vito Ilacqua, ingegnere, «dirigente vulcanico» (lo definisce il sindaco Andrea Cassani). Che ha preso spunto dalla Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, fissata per il 22 novembre, per avviare un percorso più ampio. «Siamo l’unica città della provincia di Varese», rivendica Ilacqua, che ha coinvolto l’intero istituto, dalla scuola d’infanzia alle secondarie di primo grado (a Solbiate Olona aderirà invece una scuola primaria).

La settimana si è aperta lunedì 20 con il primo incontro dedicato ai genitori, alla presenza di mezza giunta comunale – con Cassani c’erano il vice Moreno Carù, l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso e alla istruzione Isabella Peroni -, del luogotenente Giuseppe Currò dei carabinieri, della Croce Rossa, della Pro Civ con Salvatore Rametta, vale a dire di molte delle istituzioni che aderiscono (poi ci sono anche Asst, Polfer, Dopolavoro Ferroviario, oltre alla locale associazione genitori AgaMiCa). L’assessore Caruso, insieme al commissario Adamati, ha ricordato che la settimana s’inserisce anche nel percorso per la sicurezza stradale per ciclisti lanciato dal Comune in collaborazione con Ivan Basso e che prevede nuove azioni «che si affiancano ai corsi che da tempo la Polizia Locale tiene ai bambini».



Ricco il programma della settimana, con attività per i bambini che si protrarranno per giorni, oltre a un fitto calendario rivolto ai genitori, sia nel loro complesso sia per fasce d’età (qui il programma completo).