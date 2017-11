Dalla storia all’alta tecnologia: gli studenti scoprono la Fimi di Saronno

Dalla storia all\'alta tecnologia: con Univa studenti scoprono la Fimi

L’alta tecnologia ma anche la storia della Fimi, azienda saronnese con sede in via Banfi, hanno conquistato gli alunni della 3B della scuola media Leonardo Da Vinci di Saronno.

Stamattina, con qualche minuto d’anticipo sulla tabella di marcia, i 24 studenti guidati da due insegnanti sono arrivati nel sito produttivo situato a pochi passi dal municipio. Ad accoglierli, nell’ambito dell’iniziativa “Pmi Day” dedicata proprio agli studenti che si avviano a scegliere il loro futuro scolastico alle superiori, Silvio Bonfiglio che ha fatto gli onori di casa per Fimi e Giovanni Pirola dell’Unione industriali della provincia di Varese.

Per i ragazzi una breve presentazione in sala Leonardo dove hanno imparato a conoscere Barco, multinazionale di cui fa parte Fimi, che opera in diversi settori a partire dall’intrattenimento. Nel corso della mattinata grande spazio alla storia dell’azienda saronnese che ha prodotto radio e televisori famosi in tutto il mondo, tanto da avere un esemplare esposto al Guggenheim di New York. Oggi Fimi è leader mondiale nel settore dei display medicali: un primato conquistato con una produzione “su misura” di cui si occupano 50 dei 110 dipendenti dell’azienda, mentre 30 sono quelli dedicati alla ricerca e sviluppo.

Tante foto e video durante il tour in azienda tra la linea produttiva smart che permette di realizzare 65 mila pezzi l’anno e l’area di test che ha lasciato letteralmente a bocca aperta i ragazzi. Non è mancato un accenno alla responsabilità sociale dell’azienda con il programma realizzato con Unica per il benessere dei dipendenti e quello per ridurre l’impatto ambientale della produzione.

Al termine del tour gli studenti si sono ritrovati per un momento di confronto con le ultime domande e curiosità. Nei prossimi giorni produrranno, divisi in gruppi, degli elaborati e sceglieranno quello da inviare ad Univa e Fimi come risultato della mattinata alla scoperta dell’eccellenza saronnese che produce nel cuore di Saronno.