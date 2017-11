Daniele Maggiolini live al Circolo Quarto Stato

Sabato 25 novembre al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, Daniele Maggioli presenterà dal vivo il suo nuovo ep “La casa di Carla”. Uscito il 7 novembre 2017 per l’etichetta Hoollapeppa Dischi, “La casa di Carla” è composto da cinque brani in cui si incontrano atmosfere dilatate e canzone d’autore, nati come colonna sonora per lo spettacolo teatrale “Approssimazioni”. A presentarlo sul palco lo stesso Daniele Maggioli, artista istrionico, cantautore e in parallelo membro del Duo Bucolico.

Con quante immagini si può cantare una città? Con quale tipo di canzone possiamo decidere di colorare e immaginare un luogo, una casa, un bar, una strada? Nel nuovo lavoro di Daniele Maggioli ne troviamo cinque, cinque tracce autonome ma interdipendenti, che alternano atmosfere oniriche e momenti più cantautorali, legate da un filo conduttore molto sottile. Cinque canzoni per descrivere un paesaggio urbano, le rovine, l’assenza, l’odio e l’amore.

“Ho scritto queste canzoni nel gennaio 2014 per lo spettacolo teatrale “Approssimazioni”, prodotto e ideato da Alex Gabellini – racconta Daniele Maggioli -. Lo spettacolo raccontava un rapporto sentimentale ormai finito, con l’idea di fondo di affrontare i temi dell’assenza e dell’incomunicabilità, e di come i sensi del nostro corpo lavorino nella memoria alla ricostruzione, spesso falsata, dei rapporti perduti. Come cantautore avevo tanti spunti su cui lavorare, nonchè totale libertà creativa: sono nati così questi cinque brani, a cui sono molto legato. Per questo li ho ripresi e registrati e uniti in un ep, che diventa così la loro dimora, un approdo ideale, la loro ultima casa”.

BIOGRAFIA DANIELE MAGGIOLI – www.danielemaggioli.com

Daniele Maggioli, classe 1977, vive a Rimini e si occupa di canzoni. Si interessa di letteratura, di linguaggi e di sogni. Lavora come cantautore e autore di testi. Negli ultimi anni si è concentrato sulle tecniche di produzione musicale elettronica. Con il gruppo di “cantautorato illogico” Duo Bucolico ha realizzato sei album. E’ Insigne Vice Presidente del Decollagium Pataphysicum Panormitanum. L’ep “La casa di Carla” è il suo quinto disco solista ed esce il 7 novembre 2017 per l’etichetta Hoollapeppa Dischi, fondata dallo stesso Daniele. A suo nome ha già pubblicato “Pro Loco” (Interno4Records – 2008), “Karaoke Blues” (Interno4Records – 2010), “Senzatitolo” (Cinedelic Records – 2013), “Fino all’ultimo respiro” (Hoollapeppa Dischi – 2015).