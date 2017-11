Dario Ballantini alla Ghiggini

Inaugura sabato 2 dicembre alle ore 17.30 alla Galleria Ghiggini di Varese la mostra di Dario Ballantini “Dipinti Sculture Video” a cura di Massimo Licinio. L’artista torna a Varese dopo il progetto “Identità Artefatte” realizzato nel 2015 ed è nuovamente protagonista con una serie di opere frutto della sua più recente scelta espressiva. In esposizione non solo lavori su tela e carta in cui si ritrova il tema caro all’artista, ovvero quello del volto senza identità specifica, ma soprattutto la scultura. In questa occasione viene presentata al pubblico la ricerca che Dario Ballantini ha rivolto alla forma tridimensionale. “Quasi ora” e “Il vecchio e il nuovo” sono il manifesto dell’alternativa esperienza creativa che l’artista livornese ha deciso di intraprendere: sculture in bronzo che non presentano la carica cromatica dei suoi dipinti, ma allo stesso modo affascinano il fruitore per la loro efficace essenzialità.

La mostra sarà visitabile fino al 27 gennaio 2018. Orario: da martedì a domenica 10-12.30/16-19

Dario Ballantini è nato a Livorno nel 1964. Svolge l’attività pittorica e quella teatrale di trasformismo da oltre 30 anni. La sua carriera espositiva inizia nel 1986, è un artista gestuale affascinato dall’espressionismo e dall’action painting e arricchisce i suoi dipinti con colature e colpi di pennello. Al suo attivo partecipazioni a esposizioni collettive e mostre personali in Italia e all’estero, ha preso parte alla 54° Biennale d’Arte di Venezia e nell’ambito di “Italy-Miami, a friendship in art” ha contribuito ad arricchire la parete d’ingresso della Metropolitan International School della città e realizzando anche una live perfomance al Wynwood&Walls