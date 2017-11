Debora Villa in scena a Ville Ponti per Unicef

L’associazione Amici del Caffè Teatro propone una serata all’insegna dell’allegria e della solidarietà. L’appuntamento è per venerdì primo dicembre, alle Ville Ponti di Varese con in programma lo spettacolo di Debora Villa in “Sogno di una notte di mezza età”.

Durante l’evento, saranno distribuiti i calendari della Polizia di Stato 2018.Ospite della serata sarà Fabrizio Vendramin, vincitore di Italia’s got talent 2011.

I fondi raccolti saranno destinati all’Unicef, per la tutela dei minori vittime di soprusi e di violenze.

