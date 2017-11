Dente e Guido Catalano insieme per un tour

Il 20 gennaio 2018 avrà inizio il primo tour nazionale di Dente e Guido Catalano, dal titolo “Contemporaneamente insieme”.

Rime semiacustiche, metafore in quattro quarti danzano, dando vita a uno spettacolo inedito ed estremamente originale con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Non un reading, non un concerto, non una commedia dialettale e nemmeno uno spettacolo circense, non un balletto, un workshop, uno spogliarello burlesco e neppure una dimostrazione di prodotti di bellezza o aspirapolveri: il cantautore emiliano e il poeta torinese incrociano chitarra e penna, per parlare d’amore a modo loro.

Guido Catalano è un talento letterario, scrive per Il Corriere della Sera Torino e collabora con Smemoranda. La sua scrittura è ciò che più si avvicina al mondo della musica.

Dente è un nome di punta della musica italiana, un cantautore dal linguaggio raffinato, dotato di grande originalità e di un indiscutibile talento. La sua musica è ciò che più si avvicina al mondo della poesia.

TOUR 2018

(calendario in continuo aggiornamento)

20/01 Saluzzo (CN) – Teatro Magda Olivero

25/01 Catanzaro Lido (CZ) – Officine Sonore Lido

26/01 Palermo – Candelai

27/01 Catania – MA

28/01 Comiso (RG) – Teatro Naselli

02/02 Savignano sul Rubicone (FC) – Teatro Moderno

03/02 Abano Terme (PD) – Laboratorio Culturale I’M

10/02 Genova – La Claque

15/02 Roma – Auditorium Parco della Musica – sala Sinopoli

22/02 Bologna – Teatro Duse

23/02 Siena – Teatro dei Rinnovati

02/03 Torino – Hiroshima Mon Amour

03/03 Milano – Base

17/03 Firenze – Teatro Puccini