Derby del ghiaccio tra i Bandits e il Milano capolista

Turno infrasettimanale atteso ma durissimo per i Bandits Varese che questa sera – giovedì 30 novembre – ospitano al PalAlbani la capolista Milano. Un incrocio che richiama alla mente pagine di storia e che porterà – ci si augura – alla pista varesina un buon numero di tifosi.

Impegno però molto difficile per la squadra di John Cacciatore, entrata in una lunga spirale negativa che ha annullato il “tesoretto” di punti accumulato dai gialloneri nella prima parte di stagione. I rossoblu, pieni zeppi di ex a partire da Marcello Borghi (che ritrova i fratelli Francesco e Pietro dall’altra parte della barricata), sono i detentori del titolo di Serie B e i primi in classifica con 39 punti e 13 vittorie in 14 gare con unico stop ad Appiano.

Cacciatore avrà a disposizione la squadra al completo, e forse proprio la conoscenza minuziosa degli avversari potrà essere un’arma da sfruttare per Andreoni e compagni i quali, però, dovranno dimostrarsi più cinici sottoporta e attenti alla disciplina. Concedere troppe circostanze con l’uomo in meno a una squadra come il Milano è un pericolo che il Varese non si può permettere.

La partita sarà diretta dai signori Gruber e Lazzeri e il primo ingaggio sarà dato alle 20,30 davanti, come detto, a un pubblico che si preannuncia numeroso, con buona rappresentanza ospite. E chissà che non ci scappi la sorpresa.